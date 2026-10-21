It’s the Great Pumpkin!
By Wendy Colsen
Professional pumpkin carvers Shannon Gerasimchik and William E. Wilson were in downtown Douglas last weekend to wow and amaze spectators as the duo provided live demonstrations. Visitors marveled at their amazing creations as pumpkin rinds flew to and fro.
Gerasimchik, a restaurateur and sculptor from Lima, Ohio, has been featured as a competitor and finalist on Food Network’s Halloween Wars.
Wilson, a master pumpkin carver from Fairfield, Ohio, has been showcased on Outrageous Pumpkins, Disney+’s Best in Snow, and Halloween Wars Seasons.
The event was sponsored by the Douglas Downtown Development Authority.