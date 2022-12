1st place winnner Camille Sutton-Miss Le Marquis

By Pamela Whitlow

The LaFayette High School hosted crowning of Mr. & Miss LHS & Miss LeMarquis pageant on Saturday evening.

WINNERS…..

Camille Sutton-Miss Le Marquis

MaKenzie Finley-Miss LHS

Dequan Thomas-Mr. LHS

Elexis Hubbard- Miss Congeniality

Eriyunna Holloway-Pageant Beauty

Samantha Cousins- Pageant Beauty

Gabriashia Walker- Pageant Beauty

Ashanti Woodgett-Pageant Favorite

Maleahyia Mackey-Pageant Favorite

Emrald Wilkins-Pageant Favorite

Erykah Wilkins-Pageant Favorite