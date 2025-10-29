Saugatuck volleyball team earns two victories

By Jason Wesseldyk
Sports Editor
PARCHMENT—Facing Coloma and Parchment on Tuesday, Oct. 21, the Saugatuck volleyball team came away with a pair of wins.
The Trailblazers bested Coloma 17-25, 25-20, 25-20 and upended Parchment 25-19, 12-25, 26-24.
Natalia Laskowski had a big night, amassing a total of 20 kills and 30 digs. Jocelyn Johnson had 33 digs to lead Saugatuck, while Gabbie Cochran finished with 27.
Emma Gosler finished with 13 kills. Chloe Collins had six kills against Coloma and Julia Lowry had six against Parchment.
Ashtyn O’Neill served up four aces.
Two days later, Saugatuck hosted Decatur and dropped a 25-18, 17-25, 25-16, 26-24 decision.
Laskowski had 18 digs, seven kills and six aces. Gosler had 10 kills and 11 digs, while Julia Lowery had 14 digs and five kills.