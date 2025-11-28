2025-26 Local High School Girls’ Basketball Schedules

With the high school girls’ basketball season coming up at the start of December, it’s important to know where your local teams are playing and when! The following list is a compendium of all the local high school varsity girls’ basketball teams and their schedules for the 2025 season. Bold games are home games, while games in regular font are away games.
Games listed start at 7 p.m. unless otherwise indicated.
Three Rivers Wildcats
Monday, Dec. 8 vs. Gull Lake
Tuesday, Dec. 9 @ Hopkins
Friday, Dec. 12 @ Vicksburg, 5:30 p.m.
Tuesday, Dec. 16 vs. Plainwell
Thursday, Dec. 18 vs. Otsego
Friday, Jan. 9 @ Paw Paw, 5:30 p.m.
Tuesday, Jan. 13 @ Edwardsburg
Friday, Jan. 16 vs. Sturgis, 5:30 p.m.
Tuesday, Jan. 20 @ Plainwell
Friday, Jan. 23 vs. Niles, 5:30 p.m.
Monday, Jan. 26 vs. Bronson
Friday, Jan. 30 vs. Edwardsburg
Monday, Feb. 2 @ Harper Creek
Tuesday, Feb. 3 @ Dowagiac, 6:30 p.m.
Friday, Feb. 6 vs. Vicksburg, 5:30 p.m.
Tuesday, Feb. 10 @ Otsego
Friday, Feb. 13 vs. Paw Paw, 5:30 p.m.
Monday, Feb. 16 @ Lawton
Tuesday, Feb. 17 vs. Portage Northern
Friday, Feb. 20 @ Sturgis, 5:30 p.m.
Monday, Feb. 23 vs. Constantine
Thursday, Feb. 26 @ Niles
Sturgis Trojans
Monday, Dec. 8 vs. Portage Northern
Friday, Dec. 12 vs. Niles, 5:30 p.m.
Tuesday, Dec. 16 vs. Otsego
Thursday, Dec. 18 @ Edwardsburg
Monday, Dec. 22 @ Mendon Holiday Tournament, Time TBD
Tuesday, Dec. 23 @ Mendon Holiday Tournament, Time TBD
Friday, Jan. 9 vs. Vicksburg, 5:30 p.m.
Tuesday, Jan. 13 vs. Plainwell
Friday, Jan. 16 @ Three Rivers, 5:30 p.m.
Tuesday, Jan. 20 @ Otsego
Friday, Jan. 23 @ Paw Paw, 5:30 p.m.
Tuesday, Jan. 27 vs. Buchanan
Friday, Jan. 30 @ Plainwell
Tuesday, Feb. 3 @ Berrien Springs, 7:15 p.m.
Friday, Feb. 6 @ Niles, 5:30 p.m.
Tuesday, Feb. 10 vs. Edwardsburg
Friday, Feb. 13 @ Vicksburg, 5:30 p.m.
Monday, Feb. 16 vs. Coldwater, 5:30 p.m.
Wednesday, Feb. 18 @ Bronson
Friday, Feb. 20 vs. Three Rivers, 5:30 p.m.
Thursday, Feb. 26 vs. Paw Paw